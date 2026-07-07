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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Vize'de "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Vize'de "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Vize ilçesinde "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Vize'de "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Vize ilçesinde "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kaymakam Kemal Balaban, Belediye Başkanı Ercan Özalp, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

        Toplantıda, orman ve anız yangınlarına karşı alınan önlemler değerlendirildi.

        İtfaiye ve orman ekiplerinin yangınlara karşı hareket kabiliyetleri, yangınlara müdahalede kullanılan ekipman varlığı görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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