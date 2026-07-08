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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'dan, 15 Temmuz Gazisi Altıntaş'a ziyaret

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'dan, 15 Temmuz Gazisi Altıntaş'a ziyaret

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, 15 Temmuz Gazisi Kadir Altıntaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'dan, 15 Temmuz Gazisi Altıntaş'a ziyaret

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, 15 Temmuz Gazisi Kadir Altıntaş'ı ziyaret etti.

        Ziyarette, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir de hazır bulundu.

        Başsavcı Taşkoparan, ziyarette Altıntaş'a Türk bayrağı verdi.

        Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesini hiçbir zaman unutmadığını ifade eden Taşkoparan, o gece şehit olanlara Allah'tan rahmet yaralı gazilere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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