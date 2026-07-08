Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, altyapı çalışmalarını incelemede bulundu.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, altyapı çalışmalarını incelemede bulundu.
Bulut, Eski Kavaklı Caddesi'nde devam eden çalışmalarını takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Altyapıya büyük önem verdiklerini ifade eden Bulut, kentin en büyük sorununu ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini belirtti.
Yaz döneminde kanalizasyon hattını bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Bulut, sahada görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi.
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