Trakya'dan ihracat yılın ilk yarısında 1,2 milyar doları aştı

UFUK ERTOP - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan bu yılın ilk 6 ayında 1 milyar 253 milyon 824 bin 400 dolarlık ihracat yapıldı.



Avrupa ve İstanbul'a yakınlığının yanı sıra deniz, demir yolu ve kara yolu gibi lojistik imkanlarıyla yatırımcıların gözdesi haline gelen Trakya, ihracatta da ülke ekonomisi için önemli bir konumda yer alıyor.



AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgeden demir ve demir dışı metaller sektörü başta olmak üzere elektrik ve elektronik, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat ürünleri, tekstil, çimento, hazır giyim ve su ürünleri gibi ürünler ağırlıklı olarak ihraç edildi.



Bölgede 1 milyar 137 milyon 268 bin 20 dolarla Tekirdağ ihracatın lideri konumunda yer aldı. Kırklareli'nden 61 milyon 745 bin 180, Edirne'den de 54 milyon 811 bin 200 dolarlık dış satım yapıldı.



Tekirdağ'dan en fazla ihracat yapılan sektör 344 milyon 795 bin 500 dolarla demir ve demir dışı metaller olarak kayıtlara geçti. Bu sektörü sırasıyla elektrik ve elektronik ile kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.



Kırklareli ve Edirne'den ise en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edildi. Bu sektörde Kırklareli'nin ihracatı 28 milyon 423 bin 500 dolar, Edirne'nin de 16 milyon 921 bin 810 dolar olarak gerçekleşti.



Bu dönemde Tekirdağ'dan en çok Almanya'ya, Edirne ve Kırklareli'nden de Bulgaristan'a dış satım yapıldı.



Almanya'ya Tekirdağ'dan 188 milyon 781 bin 600 dolarlık ürün gönderilirken, Bulgaristan'a yapılan dış satımın tutarı Kırklareli'nden 7 milyon 681 bin 780 dolar, Edirne'den de 8 milyon 702 bin 950 dolar oldu.

