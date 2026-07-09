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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kofçaz'da "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Kofçaz'da "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Kofçaz ilçesinde "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Kofçaz'da "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Kofçaz ilçesinde "Orman ve Anız Yangınları Mücadele Eylem Planı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

        Toplantıda, orman ve anız yangınlarına karşı alınan önlemler görüşüldü.

        Yangınlara karşı ekiplerin hareket kabiliyetleri, yangınlara müdahalede kullanılan ekipman varlığı değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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