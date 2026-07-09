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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valisi Turan, Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Turan, Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğüne bağlı Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğüne bağlı Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde incelemede bulundu.

        Vali Turan, tesisleri gezerek yürütülen üretim faaliyetlerini inceledi.

        Saha çalışmalarını takip eden Turan, TPAO Trakya Bölge Müdürü Mehmet Kürşad Özveren'den brifing aldı.

        Vali Turan, Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda enerji alanında yerli ve milli üretim hamlelerinin sürdüğünü belirtti.

        Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığını güçlendirdiğini ifade eden Turan, güçlü Türkiye hedeflerine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

        Turan, TPAO personeline teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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