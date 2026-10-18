GÜNCELLEME - Kırklareli'nde ilaç fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde ilaç fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde ilaç fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerden de itfaiye ekipleri destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı.
AFAD İl Müdürü Tuncer Avcı bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
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