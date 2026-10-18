Kırklareli'nde ilaç fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Alınan bilgiye göre, Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

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