Kırklareli'nde ilaç fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Giriş: 18.10.2026 - 14:25 Güncelleme:
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına çevre illerden de itfaiye ekipleri destek veriyor.
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