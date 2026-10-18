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        Kırklareli Yeşilay Başkanlığına ziyaretler sürüyor

        Kırklareli Yeşilay Başkanlığı görevine seçilen Aydın Kırtıl'a ziyaretler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Kırklareli Yeşilay Başkanlığına ziyaretler sürüyor

        Kırklareli Yeşilay Başkanlığı görevine seçilen Aydın Kırtıl'a ziyaretler sürüyor.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Defterdar Doğan Adıgüzel ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Şenay Yener Yılmaz, Kırtıl'ı ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırtıl, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması konusunda kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Kırtıl, ziyaretleri ve destekleri için heyete teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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