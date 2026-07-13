Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Başhekim Zeliha Türkyılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, hastanenin genel işleyişi ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi. Birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiği toplantıda, sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik planlamalar ele alındı. Toplantıda ayrıca, mevcut süreçlerde karşılaşılan durumlar analiz edilerek çözüm önerileri üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

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