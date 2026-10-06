Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli İl Genel Meclisi entegre nitelikli tarım ve hayvancılık tesisinin ilave alan talebini onayladı

        Kırklareli İl Genel Meclisi entegre nitelikli tarım ve hayvancılık tesisinin ilave alan talebini onayladı

        Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı dördüncü toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Kırklareli İl Genel Meclisi entegre nitelikli tarım ve hayvancılık tesisinin ilave alan talebini onayladı

        Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı dördüncü toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda, Hakan Geriş başkanlığında yapılan toplantıda, geçen birleşime ait tutanak özeti okundu.

        Toplantıda, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy'de faaliyet gösteren entegre nitelikli tarım ve hayvancılık tesisi için talep edilen ilave alan başvurusu görüşüldü.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, uygun görüş bildirildi.

        Entegre nitelikli tarım ve hayvancılık tesisi ilave alan başvurusu oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde taksiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuk...
        Kırklareli'nde taksiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuk...
        Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerine devam ediyor
        Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerine devam ediyor
        Kırklareli'nde "Bilirkişilik Temel Eğitimi" verildi
        Kırklareli'nde "Bilirkişilik Temel Eğitimi" verildi
        Kırklareli'nden eylül ayında 10,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
        Kırklareli'nden eylül ayında 10,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
        Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı