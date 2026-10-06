Kırklareli İl Genel Meclisi entegre nitelikli tarım ve hayvancılık tesisinin ilave alan talebini onayladı

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, uygun görüş bildirildi.

Toplantıda, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy'de faaliyet gösteren entegre nitelikli tarım ve hayvancılık tesisi için talep edilen ilave alan başvurusu görüşüldü.

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