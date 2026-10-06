Kırklareli İl Genel Meclisi entegre nitelikli tarım ve hayvancılık tesisinin ilave alan talebini onayladı
Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı dördüncü toplantısı gerçekleştirildi.
Kırklareli İl Genel Meclisinin ekim ayı dördüncü toplantısı gerçekleştirildi.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda, Hakan Geriş başkanlığında yapılan toplantıda, geçen birleşime ait tutanak özeti okundu.
Toplantıda, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy'de faaliyet gösteren entegre nitelikli tarım ve hayvancılık tesisi için talep edilen ilave alan başvurusu görüşüldü.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, uygun görüş bildirildi.
Entegre nitelikli tarım ve hayvancılık tesisi ilave alan başvurusu oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.
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