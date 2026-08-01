Kırklareli Müzesini 6 ayda 4 bin 404 kişi ziyaret etti

Kırklareli Müzesini 6 ayda 4 bin 404 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.



Kırklareli Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 4 bin 397 eserin yer aldığı müzenin ziyaretçileri tarafından ilgi gördüğü bildirildi.



Müzede bulunan eserlerin tarihi seyir itibariyle Prehistorik dönemlerden, Cumhuriyet dönemine kadar ulaşan tüm zaman dilimlerini içeren eserlerin bulunduğu belirtildi.



Müzeyi ocakta 598, şubatta 406, martta 769, nisanda 985, mayısta 1190, haziranda ise 456 kişi ziyaret etti.



Müze geçen yıl ise 10 bin 640 ziyaretçiyi ağırlamıştı.

