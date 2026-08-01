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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski Tarım ve Kültür Festivali kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski Tarım ve Kültür Festivali kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi.

        Babaeski Belediyesince Gündüz Onat Festival Alanı'nda düzenlenen etkinlikte Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konsere katılan vatandaşlar da zaman zaman şarkılara eşlik etti.

        Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Kıraç, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

        Konserin ardından Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, şarkıcı Kıraç'a çiçek takdim etti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 15 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Şükrüpaşa, Koruköy, Karadere, Kapaklı, Geçitağzı, Düzorman, Çağalayık, Dereköy, Yürükbayırı, Dokuzhüyük, Kuzulu, Karakoç, Demircihalil, Ahmetçe, Kofçaz ilçesinin ise Kula köyüne bugün bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler 13.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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