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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 14:33 Güncelleme:
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        Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

        Yaşlılarla bir süre sohbet eden Turan, huzurevi sakinlerinin isteklerini dinledi.

        Turan, aile kurumunun milletin en güçlü dayanağı olduğunu belirterek, yaşlıların bilgi, tecrübe ve hayat birikimleriyle toplumun hafızasını temsil ettiğini belirtti.

        Kuşaklar arasındaki bağların güçlendirilmesinin, aile yapısının korunmasının ve milli ile manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel unsurlarından olduğunu ifade eden Turan, yaşlıların her zaman baş tacı olduğunu kaydetti.

        Turan, huzurevinde kalanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyerek, kurum yöneticilerine ve personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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