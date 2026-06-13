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        Kırklareli Valisi Turan, Karahıdır Kiraz Şenliği komitesini kabul etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Karahıdır Kiraz Şenliği Düzenleme Komitesi girişimci kadınlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, Karahıdır Kiraz Şenliği komitesini kabul etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Karahıdır Kiraz Şenliği Düzenleme Komitesi girişimci kadınlarla bir araya geldi.

        Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, komite üyesi girişimci kadınlar Nurcan Saitoğlu, Belgin Erginsoy, Derya Peran, Arzu Yorgancıoğlu, Ayşe Yalçındağ, Gülfere Hastürk ve Esra Aslan, Vali Turan'a şenlik davetiyesini takdim ederek etkinlik programı hakkında bilgi verdi.

        Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, meşhur Karahıdır kirazının Kırklareli'nin önemli tarımsal ve kültürel değerlerinden biri olduğunu, kentin marka ürünleri arasında yer aldığını belirtti.

        Bu kıymetli ürünün korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında kadın üreticilerin büyük emek ve gayret gösterdiğine dikkati çeken Turan, şenliğin yerel üretimin desteklenmesine, Karahıdır kirazının daha geniş kitlelere tanıtılmasına ve kültürel değerlerin yaşatılmasına önemli katkılar sunacağını vurguladı.

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