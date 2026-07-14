Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valisi Turan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Kırklareli Valisi Turan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Turan, mesajında, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ülkenin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 10'uncu yılında, milletçe tek yürek olup kahramanlık destanı yazmanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

        15 Temmuz ruhunun milletin hafızasında ilk günkü kararlılık ve inançla yaşadığını vurgulayan Turan, "İrade Bizim, Zafer Bizim' anlayışıyla, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığına kasteden girişimin milletin azim ve kararlılığıyla bir kahramanlık destanına dönüştüğünü ifade eden Turan, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz, vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna çetin mücadeleler vererek mukaddes değerlerini canı pahasına muhafaza eden bir milletin, bu kez tank ve namlulara karşı omuz omuza vererek vatanını yeni bir geleceğin eşiğine bıraktığı gecedir. Allah'a hamdolsun ki bu ülke her zaman Ömer Halisdemirler yetiştirecek kudret ve ferasetle kendi kahramanlarını kendi varlığının bedeli saymıştır.


        Hangi tarihte kim ki bu vatanın bağımsızlığına darbe indirmeye yeltenirse, karşısında hep ismi değişen ancak cesareti değişmeyen kahramanları bulacaktır."

        İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" dizelerine atıfta bulunan Turan, 15 Temmuz destanını aynı kararlılıkla yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        İstanbul'dan kaçış
        İstanbul'dan kaçış
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        Konut ucuz, kira yükü ağır
        Konut ucuz, kira yükü ağır
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        "Aralarında husumet olmadı"
        "Aralarında husumet olmadı"
        Başarısının sırrı
        Başarısının sırrı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Uzmanından kene ısırmalarına karşı KKKA uyarısı
        Uzmanından kene ısırmalarına karşı KKKA uyarısı
        Kırklareli'nde kaçak hayvan kesimi yapan işletmeye 350 bin lira ceza uygula...
        Kırklareli'nde kaçak hayvan kesimi yapan işletmeye 350 bin lira ceza uygula...
        Kırklareli'nde vektörle mücadele çalışması
        Kırklareli'nde vektörle mücadele çalışması
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girilmesi iki gün yasaklandı
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girilmesi iki gün yasaklandı