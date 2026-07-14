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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aşkın Çelik'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aşkın Çelik'i makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, Doç. Dr. Çelik ile Valilik makamında bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

        Gerçekleşen ziyarette Doç. Dr. Çelik, yayımlanan "Aşıklık Geleneği ve Günay Yıldız'ın İcrasında Aşık Havaları" adlı kitabını Turan'a takdim etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Çelik'e çalışmalarında başarı diledi.

        - Gazilere ziyaret

        Lüleburgaz ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gazilere ziyaret gerçekleştirildi.

        Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Demirci ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilçedeki gazileri evlerinde ziyaret etti.

        Demirci, yaptığı konuşmada, gazilerin milletin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

        - Demonstrasyon tarlaları incelendi

        Kırklareli'nde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından geliştirilen yerli çerezlik kabak çeşitlerinin demonstrasyon alanlarında inceleme yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yerli tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve bölge çiftçisine tanıtılması amacıyla yürütülen saha çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, enstitü tarafından geliştirilen "Mertbey" ve "Aday" isimli yerli çerezlik kabak çeşitleri için kentte kurulan demonstrasyon alanları, Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personel tarafından ziyaret edildi.

        Ekipler, ürünlerin tarladaki gelişim süreçlerini, hastalık durumunu ve bölge şartlarına uyumunu kontrol etti.

        -Kooperatifi Başkanlığına Eş seçildi

        Demirköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığına Emrah Eş seçildi.

        Demirköy Belediye Parkı'nda gerçekleştirilen kongrede, başkanlık için Emrah Eş, Ali Demir ve Ayhan Sami yarıştı.

        Toplam 1399 üyesi bulunan kooperatifin genel kurulunda 816 üye oy kullandı. Eş 410 oy alarak başkanlığa seçildi.

        Eş, yeni dönemde kooperatifin gelişimi ve ortakların menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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