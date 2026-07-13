Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girilmesi iki gün yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere iki gün yasak getirildi. Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kıyıköy beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi bugün ve yarın yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

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