Kırklareli'nde kaçak hayvan kesimi yapan işletmeye 350 bin lira ceza uygulandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, izinsiz hayvan kesimi yaptığı belirlenen işletmeye 350 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, izinsiz hayvan kesimi yaptığı belirlenen işletmeye 350 bin lira idari para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla ilçede faaliyet gösteren bir işletmede denetim gerçekleştirdi.
Yapılan incelemelerde, işletmenin izinsiz canlı hayvan kesimi yaptığı, elde edilen hayvansal ürünlerin izlenebilirliğinin bulunmadığı ve uygunsuz şartlarda depolandığı tespit edildi.
Ekipler tarafından söz konusu sağlıksız ürünlere el konulurken, işletme ve sorumluları hakkında 350 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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