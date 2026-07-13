Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde kaçak hayvan kesimi yapan işletmeye 350 bin lira ceza uygulandı

        Kırklareli'nde kaçak hayvan kesimi yapan işletmeye 350 bin lira ceza uygulandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, izinsiz hayvan kesimi yaptığı belirlenen işletmeye 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Kırklareli'nde kaçak hayvan kesimi yapan işletmeye 350 bin lira ceza uygulandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, izinsiz hayvan kesimi yaptığı belirlenen işletmeye 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla ilçede faaliyet gösteren bir işletmede denetim gerçekleştirdi.

        Yapılan incelemelerde, işletmenin izinsiz canlı hayvan kesimi yaptığı, elde edilen hayvansal ürünlerin izlenebilirliğinin bulunmadığı ve uygunsuz şartlarda depolandığı tespit edildi.

        Ekipler tarafından söz konusu sağlıksız ürünlere el konulurken, işletme ve sorumluları hakkında 350 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

        Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        2 kadının da kalbi durdu!
        2 kadının da kalbi durdu!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
        Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde vektörle mücadele çalışması
        Kırklareli'nde vektörle mücadele çalışması
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girilmesi iki gün yasaklandı
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girilmesi iki gün yasaklandı
        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Koordinasyon Kurulu Toplantısı...
        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Koordinasyon Kurulu Toplantısı...
        Babaeski'de çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Babaeski'de çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa