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        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi

        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi

        Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı toprakla buluşturuldu.

        Kırklareli Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Valilik bahçesindeki 15 Temmuz Anıtı'nda tören düzenlendi.

        Törende, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, kurum müdürleri ile gaziler tarafından 253 gül fidanı dikildi.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Vali Turan, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında aziz milletin yazdığı demokrasi destanını bir kez daha hatırlamak, 253 şehidin mukaddes hatırasını yaşatmak ve gazilere duyulan minneti ifade etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

        Toprakla buluşturulan her bir gül fidanının vatanı, bayrağı, ezanı, devleti ve milli iradesi uğruna canını feda eden kahramanların aziz hatırasını temsil ettiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

        "Bu fidanlar yalnızca toprağa değil, milletimizin ortak vicdanına ve ortak hafızasına dikilecektir. İnşallah büyüyüp çiçek açtıkça vefamız yeşerecek, birlik ve beraberlik ruhumuz daha da güçlenecektir. Bundan tam on yıl önce, 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi meydanlara davet eden tarihi çağrısıyla aziz milletimiz tek yürek olmuş, devletine, bayrağına, ezanına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkmıştır."

        15 Temmuz'u, bir milletin yeniden dirilişinin, devletiyle omuz omuza verdiği istiklal ve istikbal mücadelesinin adı olarak nitelendiren Vali Turan, yazılan bu destanın dün olduğu gibi bugün ve yarın da milli birlik ve beraberliğin en güçlü nişanelerinden biri olmaya devam edeceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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