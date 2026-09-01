Kırklareli'nde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekipleri binanın bazı dairelerinde mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçlarla tahliye etti.

Yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Devlet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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