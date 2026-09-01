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        Kırklareli'nde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Kırklareli'nde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Devlet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

        İtfaiye ekipleri binanın bazı dairelerinde mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçlarla tahliye etti.

        Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşa olay yerinde müdahalede bulundu.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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