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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde "İrade Bizim, Zafer Bizim" konferansı düzenlendi

        Kırklareli'nde "İrade Bizim, Zafer Bizim" konferansı düzenlendi

        15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bir insan tüm sevdiklerini geride bırakıp tankın altına neden yatar? Normalde bir insan bisikletin bile altına yatmaz. Ölüm korkusu olmasa bile 'Üzerim kirlenir.' diye yatmaz. Tankın altına niye yatarsınız? Ancak ölümü öldürmüş bir anlayışla o tankın altına yatarsanız kazanırsınız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Kırklareli'nde "İrade Bizim, Zafer Bizim" konferansı düzenlendi

        15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bir insan tüm sevdiklerini geride bırakıp tankın altına neden yatar? Normalde bir insan bisikletin bile altına yatmaz. Ölüm korkusu olmasa bile 'Üzerim kirlenir.' diye yatmaz. Tankın altına niye yatarsınız? Ancak ölümü öldürmüş bir anlayışla o tankın altına yatarsanız kazanırsınız." dedi.

        Kırklareli Valiliğince İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" konferansında konuşan Turunç, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin gösterdiği cesaret ve vatan sevgisine işaret etti.


        Turunç, 15 Temmuz'da 40 yıllık hazırlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve milletin cesaretiyle bertaraf edildiğini söyledi.

        Bir insanın duruşunun çok önemli olduğunu belirten Turunç, şunları kaydetti:

        "Bir insan tüm sevdiklerini geride bırakıp tankın altına neden yatar? Normalde bir insan bisikletin bile altına yatmaz. Ölüm korkusu olmasa bile 'Üzerim kirlenir.' diye yatmaz. Tankın altına niye yatarsınız? Ancak ölümü öldürmüş bir anlayışla o tankın altına yatarsanız kazanırsınız. O ölen kardeşlerimiz de ölmediler, bizim kültürümüze ve inancımıza göre onlar kazanarak gittiler. Bankamatiklere koşanlar veya kendini güvenli bir yere gizlediğini zanneden insanlar, devletin ve ülkenin geleceğine dair hayalleri olmayanlar o gün kaybetti. Tankın altına yatanlar kazandı, gazi olanlar kazandı."

        Kırklareli Valisi Uğur Turan da 15 Temmuz'un, milletin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

        Programda, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Kırklareli Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Neriman Hocaoğlu ve Doç. Dr. Nergiz Aydoğdu da birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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