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        Kırklareli'nde konaklamalı turist sayısı artıyor

        UFUK ERTOP - Karadeniz kıyısındaki sahilleri, Istranca Ormanları, Dupnisa Mağarası, tarihi yapıları ve gastronomik değerleriyle farklı turizm alternatiflerini bir arada sunan Kırklareli'nde konaklamalı turist sayısı artıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Kırklareli'nde konaklamalı turist sayısı artıyor

        UFUK ERTOP - Karadeniz kıyısındaki sahilleri, Istranca Ormanları, Dupnisa Mağarası, tarihi yapıları ve gastronomik değerleriyle farklı turizm alternatiflerini bir arada sunan Kırklareli'nde konaklamalı turist sayısı artıyor.

        Kırklareli Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kentin turizm değerlerinin tanıtılmasına yönelik çalışmaları, dijital mecralarda yapılan paylaşımlar ve turizm çeşitliliğinin artırılması amacıyla oluşturulan gastronomi, kültür ve doğa rotaları, kentin daha fazla ziyaretçiye ulaşmasına katkı sağlıyor.

        İstanbul'a yakınlığı ve Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı dolayısıyla ulaşım avantajına da sahip kent, Kıyıköy ve İğneada gibi sahil beldeleriyle deniz turizmi, Istranca Ormanları ve Dupnisa Mağarası'yla doğa ve ekoturizm, tarihi yapılarıyla kültür turizmi açısından ziyaretçilerine farklı seçenekler sunuyor.

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        Kentte 2023 yılında 35 bini yabancı 244 bin turist konaklarken, bu sayı 2024'te 29 bini yabancı olmak üzere 271 bine yükseldi.

        Kırklareli'nde konaklayan turist sayısı 2025'te önemli artış göstererek 39 bini yabancı 564 bine ulaştı.

        Bu yılın ilk 6 ayında ise 10 bini yabancı olmak üzere 219 bin turist kentteki konaklama tesislerinde ağırlandı.

        - "Kırklareli çok yönlü bir turizm destinasyonu"

        Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, kentin tarihi, doğası, jeolojik yapısı ve gastronomik mirasıyla çok yönlü bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

        Trakya'nın kuzeyinde Istranca Ormanları'nın eteklerinden Karadeniz kıyılarına uzanan kentin köklü geçmişe sahip olduğunu belirten Şen, İstanbul'a yakınlığı ve sınır kapılarıyla stratejik bir geçiş noktasında bulunduğunu ifade etti.

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        Şen, Kırklareli'nin son yıllarda kültür, doğa ve gastronomi turizmini bir arada arayan ziyaretçilerin tercih ettiği rotalardan biri haline geldiğini dile getirdi.

        Bağcılık kültürünün de kentin önemli turizm değerlerinden olduğunu anlatan Şen, bölgenin güneşli yamaçları, verimli toprak yapısı ve mikroklima özellikleri sayesinde Trakya Bağ Rotası'nın önemli duraklarına ev sahipliği yaptığını kaydetti.

        Kentin Balkan coğrafyasına açılan bir kültür kapısı olduğunu vurgulayan Şen, Osmanlı döneminin izlerini taşıyan camiler, köprüler, hamamlar ve bedestenlerin kültür rotalarında ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti.

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        Tarihi Yayla Mahallesi'ndeki tescilli sivil mimari örnekleri, konaklar ve müzelerin de kentin çok kültürlü geçmişini yansıttığını ifade eden Şen, şöyle konuştu:

        "Doğa ve macera turizminde bölgenin simgesi konumundaki Dupnisa Mağarası, Istranca Ormanları'nın kalbinde yer alan binlerce yıllık sarkıt ve dikitleri, zengin canlı popülasyonu ve yeraltı nehirleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaktadır.

        Kırklareli, tarih ve kültür turizminde oldukça güçlü bir birikime sahip. Mimar Sinan'ın imzasını taşıyan Lüleburgaz'daki Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi ile Babaeski'deki Cedid Ali Paşa Camii ve tarihi taş köprüler, Osmanlı medeniyetinin estetik ve mühendislik başarısını günümüze zarif bir şekilde taşımaktadır."

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        Şen, kent merkezindeki tarihi Hızırbey Külliyesi'nin de önemli kültür varlıklarından olduğunu belirterek, "Sahip olduğu kültürel birikim, doğası ve tarihi zenginliğiyle Kırklareli, günübirlik ziyaretlerin ötesinde nitelikli ve uzun soluklu bir konaklama deneyimi sunan stratejik bir cazibe merkezi olarak özel bir destinasyondur." dedi.

        - "Ziyaretçiler artık farklı deneyimler arıyor"

        Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Damla Erdem de kentin yaz sezonunda özellikle Kıyıköy ve İğneada ile öne çıktığını söyledi.

        Kıyı turizminin yanı sıra doğa ve ekoturizm açısından da Kırklareli'nin önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Erdem, Dupnisa Mağarası'nın doğal yapısı, canlı popülasyonu ve çevresindeki ekoturizm olanaklarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çektiğini kaydetti.

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        Turistlerin tatil tercihlerinin değiştiğine işaret eden Erdem, ziyaretçilerin artık yalnızca deniz, kum ve güneş değil, gittikleri bölgede farklı deneyimler de aradıklarını dile getirdi.

        Kırklareli'nin bu açıdan önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Erdem, "Yaz turizminde deniz, kum ve güneşten çok insanlar deneyim elde etmek istiyor. Geldikleri zaman bir anı paylaşmak, vakit geçirmek, turizm hareketliliğinin içerisinde bulunmak istiyorlar. Bu noktada Kırklareli kritik bir geçiş güzergahı. Balkan kültürünün burada çok fazla izlerini ve yansımalarını görüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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