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        Kırklareli'nde tarihi köprüye çarpan tırın sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki tarihi Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'ne çarparak zarar veren tırın sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Kırklareli'nde tarihi köprüye çarpan tırın sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki tarihi Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'ne çarparak zarar veren tırın sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tır, geçiş yasağı bulunan köprüde manevra yaptığı sırada tarihi yapının duvarına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle köprünün yan duvarı yıkıldı.

        Kazanın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, sürücü hakkında işlem başlattı.

        Hazırlanan tutanakların, tarihi eserin korunmasına yönelik yasal işlemlerin uygulanması amacıyla Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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