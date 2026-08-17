Kırklareli'nde yaz Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet hediye edildi
Kırklareli'nde "Kur'an'a İlk Adım, Geleceğe İlk Pedal Projesi" kapsamında başarılı olan yaz Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet hediye edildi.
Kırklareli'nde "Kur'an'a İlk Adım, Geleceğe İlk Pedal Projesi" kapsamında başarılı olan yaz Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet hediye edildi.
İl Müftülüğü, Memur-Sen, Genç Memur-Sen ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gençlik Şubesi iş birliğinde Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Memur-Sen İl Temsilcisi Selahattin Karanfiler ile Genç Memur-Sen İl Başkanı Akın Babar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahi ve şiirler okundu. Programda Kırklareli Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.
Programda, yaz Kur'an kurslarında başarılı olan 40 öğrenciye bisikletleri teslim edildi.
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