Kırklareli'nde yaz Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet hediye edildi

İl Müftülüğü, Memur-Sen, Genç Memur-Sen ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gençlik Şubesi iş birliğinde Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Memur-Sen İl Temsilcisi Selahattin Karanfiler ile Genç Memur-Sen İl Başkanı Akın Babar katıldı.

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