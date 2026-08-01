Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde dere ıslah çalışmaları başlatıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 112. Şube ekipleri, Devletliağaç ve Tatlıpınar köylerindeki ıslah çalışmasında bulunuyor. Çalışmalar kapsamında derelerde su akışına engel teşkil eden atık, biriken toprak ve otları temizliyor. - Yol yapım çalışması Kırklareli İl Özel İdaresince yol ağında bulunan güzergahlarda yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kofçaz ilçesinden kent merkezine ulaşım sağlanan yolda sathi kaplama çalışmasında bulunuyor. Ulaşım söz konusu güzergahta çalışmalar nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor.

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