Kırklareli'nden kısa kısa

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, ekim yapılan alanların tespiti ve mevzuata uygunluğunun kontrolü amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti.

Ekipler, ekim yapılan alanların tespiti ve mevzuata uygunluğunun kontrolü amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerin müracaat ettiği arazilerde incelemelerde bulunuyor.

Elmas da Kaymakam Özderin'e teşekkür etti.

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