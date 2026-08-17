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        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 798 bin 347 oldu

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 798 bin 347'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 798 bin 347 oldu

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 798 bin 347'ye ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz 2026 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistik verilerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye'de temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 184 bin 377, Edirne'de 215 bin 190, Tekirdağ'da ise 398 bin 780 oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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