Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kaynarca beldesinde düzenlenen Kızılay kan bağışı çadırını ziyaret etti.

"Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" temasıyla gerçekleştirilen kampanyada kurulan çadırda incelemelerde bulunan Özderin, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında bağışta bulunan vatandaşlarla sohbet eden Özderin, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Kampanyanın hayati önemine dikkat çeken Özderin, tüm vatandaşları kan bağışında bulunarak hayat kurtarmaya davet etti.

- Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kent genelinde sürdürülen altyapı çalışmalarını inceledi.

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Sırtbağlar mevkii, İstanbul Yolu ile Eski Kavaklı Yolu Caddesi'nin kesişiminde devam eden çalışmaları inceleyen Bulut, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Bulut, uzun yıllardır her yağış sonrasında su baskınları yaşanan bölgedeki sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Gerçekleştirilen yatay sondaj çalışmasıyla bölgede biriken yağmur suyunun İstanbul Yolu'nun altından geçirilerek Bağlıca Dere'ye ulaştırıldığını kaydeden Bulut, bu sayede yağışlı havalarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçildiğini​​​​​​​ ifade etti.

Kırklareli'ne yalnızca bugünü kurtarmak için değil, geleceğe yönelik kalıcı hizmetler kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Bulut, çocuklara daha güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir bırakma hedefiyle projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.