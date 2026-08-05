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        Kırklareli'nden temmuz ayında 9.4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların temmuz ayında 9 milyon 416 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Kırklareli'nden temmuz ayında 9.4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların temmuz ayında 9 milyon 416 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, kentten ocak-temmuz döneminde 71 milyon 161 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

        2025 yılının 7 ayına kıyasla yüzde 20,1 azalış gösterdiğini aktaran Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil, kimyevi maddeler, cam, seramik ve toprak ürünleri, mobilya ile otomotiv endüstrisi geldiğini vurguladı.

        En fazla ihracatın Bulgaristan, ABD, İtalya, Polonya, Romanya, Nijerya, Endonezya ve Singapur gibi ülkelere gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracatın artması için gayret gösterdiklerini belirtti.

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