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        Muhtemel Marmara depremine karşı Kırklareli'ne sahra hastanesi getirildi

        Muhtemel Marmara depreminde yürütülecek müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere Kırklareli'ne konteyner tipi sahra hastanesi getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Muhtemel Marmara depremine karşı Kırklareli'ne sahra hastanesi getirildi

        Muhtemel Marmara depreminde yürütülecek müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere Kırklareli'ne konteyner tipi sahra hastanesi getirildi.

        Sağlık Bakanlığının afet ve acil durum hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kente tahsis edilen konteyner tipi sahra hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Lojistik Deposu'nun bahçesinde konuşlandırıldı.

        Afet ve acil durumlarda ilin müdahale kapasitesini güçlendirmesi amaçlanan sahra hastanesinin, muhtemel Marmara depreminde sağlık hizmetlerine destek sağlaması hedefleniyor. İl genelinde afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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