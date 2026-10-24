Muhtemel Marmara depremine karşı Kırklareli'ne sahra hastanesi getirildi
Muhtemel Marmara depreminde yürütülecek müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere Kırklareli'ne konteyner tipi sahra hastanesi getirildi.
Muhtemel Marmara depreminde yürütülecek müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere Kırklareli'ne konteyner tipi sahra hastanesi getirildi.
Sağlık Bakanlığının afet ve acil durum hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kente tahsis edilen konteyner tipi sahra hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Lojistik Deposu'nun bahçesinde konuşlandırıldı.
Afet ve acil durumlarda ilin müdahale kapasitesini güçlendirmesi amaçlanan sahra hastanesinin, muhtemel Marmara depreminde sağlık hizmetlerine destek sağlaması hedefleniyor. İl genelinde afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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