Muhtemel Marmara depremine karşı Kırklareli'ne sahra hastanesi getirildi

Afet ve acil durumlarda ilin müdahale kapasitesini güçlendirmesi amaçlanan sahra hastanesinin, muhtemel Marmara depreminde sağlık hizmetlerine destek sağlaması hedefleniyor. İl genelinde afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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