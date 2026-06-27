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        Trakya'da buğday hasadı mesaisi sürüyor

        Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Trakya'da buğday hasadı mesaisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Trakya'da buğday hasadı mesaisi sürüyor

        Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Trakya'da buğday hasadı mesaisi devam ediyor.

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ekim ve kasım aylarında toprakla buluşturulan buğday tohumları, büyüyüp gelişerek havaların ısınmasıyla olgunlaştı.

        Üreticiler, biçerdöverleriyle hasada hazır hale gelen tarlalara girerek mahsulü biçiyor.

        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde biçerdöver operatörlüğü yapan Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir sezonda olduklarını söyledi.

        Bu yılki verimin çok güzel olduğunu belirten Yıldırım, "Verimlerimiz dönüm başına ortalama 500-600 kilogram." dedi. Yıldırım, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinin gece yarısına kadar sürdüğünü kaydetti.

        Biçerdöver operatörü Adem Gürkan da elde edilen üründen oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

        Verimin geçen yıla oranla büyük artış gösterdiğini vurgulayan Gürkan, "Geçen yıl dönüm başına 300 veya 350 kilogram biçim yapıyorduk. 400 kilogram çok nadirdi. Bu sene 800’lü rakamları gördük. Durumun böyle olması çok güzel." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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