AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan üye çalışmaları ve hane ziyareti açıklaması
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, gerçekleştirdikleri üye çalışmaları ve hane ziyaretlerinin birlik ve beraberliklerini güçlendirdiğini belirtti.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, gerçekleştirdikleri üye çalışmaları ve hane ziyaretlerinin birlik ve beraberliklerini güçlendirdiğini belirtti.
Ünsal, yazılı açıklamasında, kasım ayında yapılan üye çalışmaları ve üye hane ziyaretleriyle bölge birincisi olduklarını, teşkilatın tüm kademeleriyle sahada emek verdiğini ifade etti.
Teşkilatın her kademesinde görev yapan arkadaşlarının özverili çalışmaları ve ortak emeğiyle başarı elde ettiklerini, kent merkezi ve tüm ilçelere ulaştıklarını anlatan Ünsal, mahalle, sokak ve hanelerde vatandaşlarla buluşup taleplerini dinlediklerini ve gönül bağlarını güçlendirdiklerini kaydetti.
Teşkilat çalışmalarının üye kazanımından ibaret olmadığını, vatandaşın talep ve görüşlerini de dinlediklerini vurgulayan Ünsal, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu millet odaklı siyaset ve hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim asıl önceliğimiz hemşerilerimizle bir araya gelmek, onların sesine kulak vermek ve gönül bağımızı güçlendirmektir. Bu anlayışla Kırşehir'imizin her hanesinde vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Bu güzel başarıda emeği bulunan ve fedakarca çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum."
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