Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), kalite çalışmaları kapsamında 2026 yılı Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü kazanarak altı yıldızlı mükemmellik seviyesine ulaştı.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite idarecileri Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından İstanbul'da düzenlenen 35. Kalite Kongresi ve Ödül Töreni'ne katıldı.

Kurumsal yönetim, sürdürülebilir başarı, paydaş memnuniyeti ve sürekli gelişim amacıyla uygulanan EFQM Modeli'ni 2019 yılında benimseyen KAEÜ, KalDer tarafından 2026 yılı Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü kazandı.

Kalite Kongresi ve Ödül Töreni'ne katılan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, rektör yardımcıları ve kalite yönetimi ve kurumsal iletişim koordinatörlüklerinden ekipler, ödülü teslim aldı.

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Kazanılan ödülü değerlendiren Rektör Karahocagil, 2023 yılında ilk kez katıldıkları EFQM ödül değerlendirme sürecinde "Üstün Performansta 5 Yıldız Yetkinlik" başarısının ardından, 2026 yılında Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü kazanarak altı yıldızlı mükemmellik seviyesine ulaştıklarını belirtti.

Bu başarıyı daha ileri hedeflere ulaşmak için önemli bir başlangıç olarak gördüklerini vurgulayan Karahocagil, üniversite yönetiminin temelinde bulunan Ahi Evran Veli'nin öğretileri ile Ahilik kültürü ve "Ahiliğin İzinde Mükemmele Yolculuk" anlayışıyla yürütülen çalışmaların bugünleri getirdiğini ifade etti.