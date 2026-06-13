Kırşehir Futbol Spor Kulübü Başkanı Torun'dan yeni sezon için destek çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nün başkanı Çağatay Han Torun, yeni sezon için destek çağrısında bulundu.





Torun, yazılı açıklamasında, Kırşehir'de sporun sadece bir futbol kulübü değil, şehrin tanıtımına katkı sağlayan, binlerce insanı aynı heyecan etrafında buluşturan ortak bir değer olduğunu belirtti.



Son yıllarda kulübün tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başardığını, sürdürülebilir başarı ve güçlü bir gelecek için daha geniş birlikteliğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Torun, şehirlerin yollar, binalar ve yatırımların yanı sıra ortak heyecanlarına sahip çıktıkça güçleneceğini kaydetti.





İlin en önemli markalarından biri olan kulübü eleştirmek yerine çözüm üretilmesini, sorumluluğun paylaşılmasını isteyen Torun, şunları kaydetti:



"Kırşehir il protokolünü, iş dünyamızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve tüm Kırşehir sevdalılarını ortak bir hedef etrafında buluşmaya davet ediyoruz. Gelin bu birliği bu yıl sağlayalım, gelecek başarının gururunu yaşayalım. Takıma destek vermesi gereken tüm çevreleri ayağa kaldıralım. Şehrin ortak değeri ancak birlikte sahip çıkıldığında büyür. Kırşehir'in tüm dinamiklerinin aynı masada buluştuğu, ortak aklın konulduğu ve kulübün geleceğinin güvence altına alındığı bir sürecin başlatılması en büyük temennimizdir. İnanıyoruz ki Kırşehir, sahip olduğu birlik ruhunu yeniden ortaya koyacak ve bu yıl şehrinin takımına gereken desteği verecektir. Bu yıl bizim yılımız olsun."

