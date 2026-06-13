Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir Futbol Spor Kulübü Başkanı Torun'dan yeni sezon için destek çağrısı

        Kırşehir Futbol Spor Kulübü Başkanı Torun'dan yeni sezon için destek çağrısı

        Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nün başkanı Çağatay Han Torun, yeni sezon için destek çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Kırşehir Futbol Spor Kulübü Başkanı Torun'dan yeni sezon için destek çağrısı

        Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nün başkanı Çağatay Han Torun, yeni sezon için destek çağrısında bulundu.


        Torun, yazılı açıklamasında, Kırşehir'de sporun sadece bir futbol kulübü değil, şehrin tanıtımına katkı sağlayan, binlerce insanı aynı heyecan etrafında buluşturan ortak bir değer olduğunu belirtti.

        Son yıllarda kulübün tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başardığını, sürdürülebilir başarı ve güçlü bir gelecek için daha geniş birlikteliğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Torun, şehirlerin yollar, binalar ve yatırımların yanı sıra ortak heyecanlarına sahip çıktıkça güçleneceğini kaydetti.


        İlin en önemli markalarından biri olan kulübü eleştirmek yerine çözüm üretilmesini, sorumluluğun paylaşılmasını isteyen Torun, şunları kaydetti:

        "Kırşehir il protokolünü, iş dünyamızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve tüm Kırşehir sevdalılarını ortak bir hedef etrafında buluşmaya davet ediyoruz. Gelin bu birliği bu yıl sağlayalım, gelecek başarının gururunu yaşayalım. Takıma destek vermesi gereken tüm çevreleri ayağa kaldıralım. Şehrin ortak değeri ancak birlikte sahip çıkıldığında büyür. Kırşehir'in tüm dinamiklerinin aynı masada buluştuğu, ortak aklın konulduğu ve kulübün geleceğinin güvence altına alındığı bir sürecin başlatılması en büyük temennimizdir. İnanıyoruz ki Kırşehir, sahip olduğu birlik ruhunu yeniden ortaya koyacak ve bu yıl şehrinin takımına gereken desteği verecektir. Bu yıl bizim yılımız olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek

        Benzer Haberler

        Vakit geçirmek için başladığı boksta üst üste 6 kez Türkiye şampiyonu oldu
        Vakit geçirmek için başladığı boksta üst üste 6 kez Türkiye şampiyonu oldu
        81 ilden 160 gazeteci Kırşehir'de Dijital Medya Çalıştayı'nda buluştu
        81 ilden 160 gazeteci Kırşehir'de Dijital Medya Çalıştayı'nda buluştu
        Bozkırın Abdalları'ndan A Milli Takım'a özel marş
        Bozkırın Abdalları'ndan A Milli Takım'a özel marş
        Kırşehir'de 'Ahi' ve 'Neşet' ismi verilen bebeklere 4 çeyrek altın
        Kırşehir'de 'Ahi' ve 'Neşet' ismi verilen bebeklere 4 çeyrek altın
        Kırşehir'de LGS hazırlıkları tamamlandı
        Kırşehir'de LGS hazırlıkları tamamlandı
        Kırşehir'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Kırşehir'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı