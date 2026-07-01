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        Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ile sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yönelik çalışma yürüttü.

        Soruşturma kapsamında temin edilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporları, sosyal medya ve finansal incelemeler sonucunda Kırşehir, Kırıkkale ve İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, C.K, M.A, K.Y. ve Y.D. gözaltına alındı. Aramalarda, 7 cep telefonu, 3 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, tablet ve SD kart ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K, M.A. ve K.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan 3 milyon 800 bin lira, bir otomobil ve taşınmaza el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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