Kırşehir'de "Bir yetime aile olmak" paneli düzenlendi

Kırşehir'de "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla "Bir yetime aile olmak" konulu panel gerçekleştirildi.



İl Müftülüğünce, kurumun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, yetimlere her zamankinden daha fazla sahip çıkılması gerektiğini belirtti.



Yetimlere verilecek destek ile aile yapısının da güçleneceğini aktaran Tekin, aile kavramının çökmesi ile toplumun, ülkenin ve hatta coğrafyanın yapısal olarak değişeceğini, aile zarar gördüğünde gelecek nesillerin de olumsuz etkileneceğini anlattı.



Tekin, yetimleri ve aile kavramını daha fazla öne çıkaran panelin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından, "Bir yetime aile olmak" paneli kapsamında, "Koruyucu aile olmanın dini açıdan önemi", "Koruyucu aile hizmetinin değerleri" gibi konularda katılımcılara bilgi verildi.







