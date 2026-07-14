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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de 35 internet sitesine erişim engeli getirildi

        Kırşehir'de 35 internet sitesine erişim engeli getirildi

        Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 35 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Kırşehir'de 35 internet sitesine erişim engeli getirildi

        Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 35 internet sitesine erişim engeli getirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye faaliyeti yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 35 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı. Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sitelere erişim engellendi.

        İnternet sitelerine ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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