Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan Y.A'nın üst aramasında 189 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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