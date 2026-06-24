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        Kırşehir'de gençlerin helal gıda farkındalığı bilimsel olarak incelenecek

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle, gençlerde bilinçli tüketici kültürünün güçlenmesi ve helal gıda farkındalığına katkı sunması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Kırşehir'de gençlerin helal gıda farkındalığı bilimsel olarak incelenecek

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle, gençlerde bilinçli tüketici kültürünün güçlenmesi ve helal gıda farkındalığına katkı sunması hedefleniyor.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Z Kuşağı İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Helal Gıda Eğitiminin Tüketim Tutumu ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi" projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

        Yürütücülüğünü Meryem Öztürk Tekle, danışmanlığını ise araştırma görevlisi Dr. Orhan Çinici'nin üstlendiği projeyle, gençlerin helal gıda konusundaki farkındalık düzeyi ele alınacak.

        Gençlerin günlük tüketimlerinde, tutumları ve niyetlerinin nasıl etkilendiği, etik, sağlık, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik boyutlarıyla incelenecek projede, helal gıda eğitiminin yalnızca teorik bilgi düzeyinde değil, gerçek tüketim davranış durumları da öğretilecek.

        Bu kapsamda 150'den fazla öğrenciyle yürütülecek projede elde edilecek bulgular, özellikle bilinçli tüketici profilinin geliştirilmesi, satın alınan ürünlerin içeriği, üretim koşulları, sertifikasyon süreçlerine kadar tüketici bilincinin gelişmesini de etkileyecek.

        Gençlerde oluşacak farkındalığın ailelerine ve sosyal çevrelerine de yansıması, tüketim kültürünün daha bilinçli bir zemine taşınmasına ve güvenilir gıda potansiyelinin ortaya çıkmasına katkı vermesi beklenen projede, gençlerin daha sorgulayıcı ve bilinçli tüketim davranışları geliştirmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

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