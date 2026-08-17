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        Kırşehir'de Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, Irak adli makamlarınca "terörizm" suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Kırşehir'de Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, Irak adli makamlarınca "terörizm" suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uluslararası seviyede arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Irak adli makamlarınca hakkında "terörizm" suçundan işlem yürütülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen Irak uyruklu F.H.A.A'nın Kırşehir'de olduğu belirlendi.

        Zanlı, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

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        F.H.A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Irak'a iade edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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