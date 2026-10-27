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        Kırşehir'de kaçak sigara ve ürün ele geçirildi

        Kırşehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 120 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Kırşehir'de kaçak sigara ve ürün ele geçirildi

        Kırşehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 120 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen analiz çalışmaları kapsamında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 120 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Olayla ilgili H.İ.M.A.H. isimli kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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