Kırşehir'de kaçak sigara ve ürün ele geçirildi

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 120 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen analiz çalışmaları kapsamında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 120 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Olayla ilgili H.İ.M.A.H. isimli kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.