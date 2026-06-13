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        Kırşehir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu

        Kırşehir'de sağanak, bazı noktalarda sel ve su baskınlarına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 19:02 Güncelleme:
        Kırşehir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu

        Kırşehir'de sağanak, bazı noktalarda sel ve su baskınlarına neden oldu.

        Kentte akşama doğru etkisini artıran sağanak ve dolu nedeniyle çok sayıda iş yeri ve bodrum katını su bastı.

        Ankara Caddesi'nin suyla kaplanması ulaşımı olumsuz etkiledi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Terme ve Lise caddelerinde sele neden olan yağışlar nedeniyle bazı iş yerleri ve araçlar su altında kaldı.

        Vatandaşlar, iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışıyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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