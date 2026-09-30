Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Ekipler, Kaman ilçesinde yakaladıkları N.K ve F.K'nin üst aramalarında ve ikametlerinde 12 sentetik uyuşturucu hap, 55 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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