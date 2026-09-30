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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, Kaman ilçesinde yakaladıkları N.K ve F.K'nin üst aramalarında ve ikametlerinde 12 sentetik uyuşturucu hap, 55 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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