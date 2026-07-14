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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'in Akpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'in Akpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalaması için çalışma yapıldı.


        Ekiplerce ilçe merkezi yakınlarında 3 bahçede yapılan aramada, ekili halde bulunan 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Gözaltına 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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