Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalaması için çalışma yapıldı. Ekiplerce ilçe merkezi yakınlarında 3 bahçede yapılan aramada, ekili halde bulunan 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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