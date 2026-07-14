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        Kırşehir'de yerli tahıl çeşitleri üreticiye tanıtıldı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) düzenlenen etkinlikte, tamamı yerli tahıl çeşitleri üreticiye tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Kırşehir'de yerli tahıl çeşitleri üreticiye tanıtıldı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) düzenlenen etkinlikte, tamamı yerli tahıl çeşitleri üreticiye tanıtıldı.


        KAEÜ Bağbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde, ziraat fakültesinin farklı ürünler üzerinde yaptığı denemeler sonucunda elde edilen yeni çeşitlerin tanıtımı yapıldı.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, burada yaptığı konuşmada, tarımın milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, bilgiye dayalı üretimin her zamankinden daha çok önem taşıdığını söyledi.

        Deneme sahalarındaki çeşitlerin tarlaya ve sofraya ulaşmasını hedeflediklerini vurgulayan Karahocagil, ziraat fakültesinde yapılan araştırmalar ve projelerin bitki ıslahından tarımsal mekanizasyona kadar geniş bir yelpazede geliştirmeye odaklandıklarını dile getirdi.

        Karahocagil, "Bugün tarlada göreceğiniz buğday, arpa ve aspirde verimli, kaliteli, hastalıklara dayanıklı çeşitler geliştirmek için yapılan ıslah çalışmaları ile nohut ve Macar fiğinde yetiştirme tekniği çalışmaları akademisyenlerimizin alın ve akıl terinin, bilimsel kapasite ve birikiminin sonucudur. Bölgesel kalkınmanın yolu üniversiteyle kamu kurum ve kuruluşlarının, sektörün bir araya gelmesi ve üreticiyle güç birliklerini hayata geçirmesiyle mümkündür." diye konuştu.

        KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar da üniversitelerinin öğrenci yetiştirmenin yanı sıra AR-GE faaliyetlerinde de bulunduğunu belirtti.

        Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyelerinin hazırladığı denemelerin incelendiğini anlatan Çınar, "Tüm bu işlerin merkezinde çiftçimiz var. Önemli olan burada geliştirdiğimiz çeşit adaylarının bilgi birikiminin tarlaya yansıması. Örnek vermek gerekirse Kırşehir özellikle buğday, arpa, nohut ve mercimek üreten bir ilimiz. Bu yıl 1 milyon dekar alana buğday ekilmiş durumda." dedi.

        Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın da katıldığı etkinlikte, akademisyenler tarafından üreticilere tarladaki yerli çeşitler hakkında bilgi verildi.

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