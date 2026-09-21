23. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı

Festivalin akşam programında ise Konya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Mehter Takımı, "Destansı Türküler" konseriyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılışı Mevlana Meydanı'nda, "Sema ya Sela Niyaz Mukabelesi" etkinliği ile yapıldı. Etkinlikte 99 semazen ayini şerif icra etti.

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