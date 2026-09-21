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        23. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı

        23. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 18:46 Güncelleme:
        23. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı

        23. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılışında 99 semazen sema ayini şerifi icra etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılışı Mevlana Meydanı'nda, "Sema ya Sela Niyaz Mukabelesi" etkinliği ile yapıldı. Etkinlikte 99 semazen ayini şerif icra etti.

        "Müziğin kalbinde insan" temasıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kültürpark Amfi Tiyatro'da da Ender Balkır "Akustik Türküler" konseri verdi.

        Festivalin akşam programında ise Konya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Mehter Takımı, "Destansı Türküler" konseriyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

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        Festival, 30 Eylül'e kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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