Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Konya'da engelli aktif yaşam merkezi açılışında konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gündüzlü hizmetlerimizi Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Çünkü bu modelin insana dokunan yönü, yalnızca nitelikli bakım sağlanması değildir. Çok iyi biliyoruz ki bu hizmetler sayesinde yeni umutlar yeşeriyor. Kendi kabuğuna sığmayan, kendi sınırlarını aşan, özgüvenli bireyler yetişiyor." dedi.



İlk olarak Konya Valiliğini ardından Büyükşehir Belediyesini ve Karatay Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Göktaş, daha sonra yapımı Karatay Belediyesi tarafından tamamlanan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmete başlayan Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı.



Göktaş, törende yaptığı konuşmada, merkezin engellilerin sosyal hayata katılımını artıracağını, onlara güvenli bir yaşam alanı imkanı sunacağını belirtti.



Bir devletin insana verdiği değerin, uzattığı şefkat eliyle anlaşılacağını ifade eden Göktaş, "Bir ülkenin medeniyet anlayışı, vatandaşlarına sunduğu imkanlar üzerinden açıklanır. Biz, 'Kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla' derken, işte bu ilkeye işaret ediyoruz. Sosyal hizmetlerimizi planlarken bu köklü birikimden yararlanıyoruz. Bu anlayışla, engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında en güçlü şekilde var olmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



Eğitimden istihdama, bakım hizmetlerinden erişilebilirlik çalışmalarına, sosyal desteklerden bağımsız yaşama kadar farklı konularda engelli vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Göktaş, bunu yaparken engellilerin ailelerini de gözettiklerini bildirdi.



- "Gündüzlü hizmetlerimizi Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz"



Göktaş, engelli vatandaşların güçlenmesini, bireyden aileye, aileden topluma, toplumdan tüm ülkeye uzanan bir kalkınma çizgisi olarak değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu yaklaşım kapsamında, gündüzlü hizmetlerimizi Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Çünkü bu modelin insana dokunan yönü, yalnızca nitelikli bakım sağlanması değildir. Çok iyi biliyoruz ki bu hizmetler sayesinde yeni umutlar yeşeriyor. Kendi kabuğuna sığmayan, kendi sınırlarını aşan, özgüvenli bireyler yetişiyor. Bu merkezlerde yalnızca bir hizmet sunmuyoruz, umut inşa ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, hayata güvenle bakabilmeleri için yanlarında oluyoruz."



Açılışı yapılan merkezin, fiziki imkanları, hizmet kapasitesi ve çok yönlü yapısıyla ülkenin öne çıkan gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Göktaş, şöyle devam etti:



"Nitelikli personellerimizle müzik sınıfı, ergoterapi, dil ve konuşma terapisi ile spor eğitimlerinin yer aldığı merkezimiz, engelli vatandaşlarımıza çok yönlü destek sunacaktır. Bu merkezlerin en büyük faydalarından biri de ailelerimizin refahıdır. Yıllardır evlatlarını merhametle büyüten anne ve babalarımıza destek olmayı asli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu merkezlerin en büyük kazanımlarından biri, yalnızca evlatlarımızın gelişimine katkı sunması değil ailelerimize de nefes olmasıdır. Yıllardır evlatları için gecesini gündüzüne katan, her gün aynı umutla, aynı sabırla mücadele eden anne ve babalarımızın yükünü paylaşmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bir çocuğu desteklemek, aynı zamanda o çocuğun ailesini de güçlendirmektir. Ailelerimiz, çocuklarını bu merkezlere emanet ederken onlara şunu söylüyoruz, 'Yalnız değilsiniz, devletiniz sizinle'. İşte bu güven duygusunu, en az verilen hizmet kadar anlamlı buluyoruz. Bir annenin ve babanın gönül rahatlığıyla işlerini halledebilmesi, bir ailenin 'Çocuğum emin ellerde.' diyebilmesi, şüphesiz ki tüm bunlar paha biçilemez. Bugün halihazırda, Bakanlığımıza bağlı 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde, engelli vatandaşımıza ve ailelerine sunduğumuz bütün hizmetlerimizi tamamen ücretsiz sunduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum."



- "Bir çocuğun hayatına zamanında dokunmak, sadece gelişimini desteklemek değil, ailesine umut olmak, geleceğine güç katmaktır"



Bir çocuğun hayatının temelinin 0-8 yaş arasında atıldığını, bu dönemde sunulan doğru desteğin çocuğun bütün hayatını değiştirebileceğini anlatan Göktaş, "İşte bu anlayışla Bakanlık olarak, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemimizi hayata geçirdik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez de sistemimizin 6'ncı pilot uygulama merkezi olarak önemli bir sorumluluk üstleniyor. Burada gelişimsel riski bulunan ya da engelli 0-8 yaş arasındaki evlatlarımız, aileleriyle birlikte, erken müdahale alanında uzman ekiplerimiz tarafından bütüncül bir yaklaşımla desteklenecek. Çünkü biliyoruz ki, bir çocuğun hayatına zamanında dokunmak, sadece gelişimini desteklemek değil, ailesine umut olmak, geleceğine güç katmaktır. İnanıyorum ki burada elde edeceğimiz tecrübeler, yalnızca Konya'ya değil, ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşacak güçlü bir modelin temelini oluşturacaktır. Çünkü biliyoruz ki, güçlü devletin temeli, kendisini güvende hisseden, umudunu koruyan ve hayata eşit şartlarda katılabilen güçlü insanlardan oluşur." değerlendirmesinde bulundu.



- Tesis güncel yatırım değeriyle 300 milyon liraya mal oldu



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da özel gereksinimli bireyler ve aileleri için büyük bir hassasiyetle çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.



Karatay Belediyesi olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi ve hayırseverlerin destekleriyle hayata geçirilen Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin kişisel gelişimden terapiye, beslenmeden sağlığa kadar pek çok alanda hizmet vermeye devam ettiğini hatırlatan Kılca, şöyle konuştu:



"Hamdolsun Dünya Sağlık Örgütü de 2019 yılında yayımladığı raporunda bu merkezimizi sosyal hizmetler ve etkinlikler bakımından dünyada örnek gösterilen merkezlerden biri olarak ilan etti. Bu gelişmeler bizim için sadece bir gurur vesilesi değil, aynı zamanda insana dokunan her hizmetin uluslararası bir karşılığı olduğunu gösteren büyük bir motivasyondur. Bugün ise ilçemizin tarihine geçecek son derece özel bir eser olan Yaşam Merkezi'nin resmi açılışını yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi olan bu eser, aslında sıradan bir binanın çok daha ötesine; gönüller arasındaki engelleri kaldıran bir merhamet köprüsüdür. Bu merkez, bir şehrin vicdanının, bir milletin kalbinin nasıl attığını gösteren canlı bir örnektir."



Güncel yatırım değeriyle 300 milyon liraya mal olan bu tesiste kütüphane, bilim ve sanat atölyeleri, müzik ve dans salonları, spor alanları, özel eğitim merkezleri, fizyoterapi ve terapi odaları, duyu bütünleme ve gözlem birimleri gibi birçok bölümün yer aldığını vurgulayan Kılca, merkezin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.



Konya Valisi İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da birer konuşma yaparak, Konya'da engelli bireyler ve aileleri için tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri anlattı, merkezin hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası Bakan Göktaş ve protokol üyeleri, merkezin açılış kurdelesini engelli çocuklarla birlikte kesti.



Bakan Göktaş, açılış töreninin ardından beraberindeki heyetle merkezi gezdi.

