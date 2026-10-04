Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 23:26 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Çeşitli programlar için kentte bulunan Yavuz, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Gelecek döneme ilişkin hazırlıkların ve Seydişehir Belediyesinin çalışmalarının da değerlendirildiği ziyarette konuşan Yavuz, teşkilatın tüm kademeleriyle birlik ve koordinasyon içinde çalışmalarını aralıksız sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

        AK Parti olarak, yarın seçim varmış gibi hazır olduklarını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ülkemizin bir dönem daha ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bir kez daha başımızda lider olarak, Cumhurbaşkanımız olarak devam edecek. Bunu çok güçlü bir şekilde öngörüyoruz ve buna inanıyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm teşkilatlarımızdan da her zaman vatandaşın içinde olmalarını ve bu doğrultuda ziyaretler gerçekleştirerek çalışmalarını sürdürmesini istiyoruz."

        REKLAM

        Ziyarete AK Parti Konya milletvekilleri Hasan Ekici, Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler

        Benzer Haberler

        Konya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla yaralayan zanlı yakalandı
        Konya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla yaralayan zanlı yakalandı
        Konya'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Konya'da Sille Mimar Evi açıldı
        Konya'da Sille Mimar Evi açıldı
        Konya'daki trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
        Konya'daki trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
        Konya'da refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Konya'da refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Yeşilay'da vefa buluşmaları sürüyor
        Yeşilay'da vefa buluşmaları sürüyor