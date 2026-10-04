AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Konya'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli programlar için kentte bulunan Yavuz, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gelecek döneme ilişkin hazırlıkların ve Seydişehir Belediyesinin çalışmalarının da değerlendirildiği ziyarette konuşan Yavuz, teşkilatın tüm kademeleriyle birlik ve koordinasyon içinde çalışmalarını aralıksız sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

AK Parti olarak, yarın seçim varmış gibi hazır olduklarını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ülkemizin bir dönem daha ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bir kez daha başımızda lider olarak, Cumhurbaşkanımız olarak devam edecek. Bunu çok güçlü bir şekilde öngörüyoruz ve buna inanıyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm teşkilatlarımızdan da her zaman vatandaşın içinde olmalarını ve bu doğrultuda ziyaretler gerçekleştirerek çalışmalarını sürdürmesini istiyoruz."

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Ziyarete AK Parti Konya milletvekilleri Hasan Ekici, Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer de eşlik etti.