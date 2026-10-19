Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kavgaya dönüşen olayda İbrahim A. ve Musa Y. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'ndaki kıraathanede bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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