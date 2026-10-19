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        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesindeki kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesindeki kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'ndaki kıraathanede bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda İbrahim A. ve Musa Y. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli H.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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